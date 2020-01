Travolto e ucciso dal treno. La vittima è un 31enne di Casal di Principe

Sono ancora in corso le indagini da parte della Polizia di Stato per ricostruire la dinamica della tragedia

San Cipriano d’Aversa / Casal di Principe – Sembrerebbe oramai confermata l’identità dell’uomo investito ed ucciso dal treno domenica mattina presso la stazione di Albanova.

Si tratta di Michele Diana 31enne scomparso per circa 2 giorni. In un primo momento si era diffusa la notizia che la vittima fosse un 39enne laziale in quanto i suoi documenti erano stati trovati a poca distanza dal corpo della vittima.

Nella serata di ieri i familiari di Michele sarebbero stati contattati dalle autorità per il riconoscimento del familiare.

Sono ancora in corso le indagini da parte della Polizia di Stato per ricostruire la dinamica della tragedia e le motivazioni per le quali il 31enne di Casal di Principe abbia deciso di porre fine alla sua vita.