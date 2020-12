Ruba 120 euro di merce al Campania: arrestato 45enne

Marcianise – I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise (CE), presso il parco commerciale “Campania” di quel centro, hanno proceduto all’arresto di un uomo.

Si tratta di I.M. 45 anni residente a San Gennaro Vesuviano arrestato in flagranza di reato per furto in concorso.

L’uomo, unitamente ad una complice, identificata e deferita in stato di libertà per il medesimo reato, è stato bloccato dopo aver asportato da un noto negozio di elettronica sito all’interno del citato parco commerciale, merce per un valore di circa 120 euro, consistente in batterie, power bank, pendrive e auricolari.

I.M., dopo essere stato scoperto grazie all’allarme attivato dal sistema antitaccheggio, ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato dagli agenti addetti alla sicurezza fino all’arrivo dei militari dell’Arma.