Aversa: 30enne entra in un market e morde il titolare, arrestato dalla Polizia

Aversa – Arrestato 30enne originario di Aversa per tentata rapina aggravata e lesioni.

Il giovane P.F. è entrato in un minimarket in via Nansen a Roma, già visibilmente alterato, per chiedere una birra, ma il titolare si è rifiutato.

Così è scattata l’aggressione, prima con un morso al braccio per poi colpirlo con un pugno al volto.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti, i quali hanno fermato immediatamente il giovane, risultato già con precedenti di polizia.

Al termine della redazione degli atti, il 30enne è stato portato al carcere di Velletri.

FONTE: Polizia di Stato Roma