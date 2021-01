Il maltempo, in questi ultimi giorni, ha causato ingenti danni in quasi tutta la Provincia di Caserta.

Tra i più singolari troviamo quelli avvenuti alla torre Normanna sita sul Monte Castello a Stagliano, frazione di Roccaromana.

L’antichissima struttura, infatti, è stata colpita da ben 3 fulmini che hanno danneggiato l’impianto elettrico e fatto crollare alcuni massi.

L’amministrazione comunale ha già avviato l’iter per mettere in sicurezza il sito. Intanto, per l’incolumità dei cittadini, è stato fatto divieto assoluto alla popolazione di recarsi sul posto.