Minaccia la madre con un coltello. Arrestato 44enne dalla Polizia

Sessa Aurunca / Roccamonfina – In data 1 Febbraio 2020, gli Agenti del Commissariato di Sessa Aurunca hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di maltrattamenti in famiglia di tale Massimo Petteruto, di anni 44, nato a S. Maria C.V. e residente a Roccamonfina.

L’uomo, colto dall’ennesimo raptus di violenza, è stato bloccato dagli Agenti operanti mentre brandendo un coltello da cucina stava inveendo contro la madre colpevole solo di non voler sottostare alla sua insistente richiesta di soldi.

Soltanto il tempestivo e coraggioso intervento degli Agenti ha evitato che questa ennesima sortita di aggressione potesse avere un tragico epilogo.

Portato in ufficio, ed esauriti gli adempimenti di rito, il Petteruto è stato posto a disposizione dell’A.G. procedente in stato di arresto ed associato presso la Casa Circondariale di S. Maria C.V. in attesa di giudizio.