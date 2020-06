3 persone positive al test rapido per il Coronavirus. Si attendono i tamponi

Rocca d’Evandro – Il primo cittadino Emilia Delli Colli del comune di Rocca d’Evandro con un messaggio sulla pagina Facebook del Municipio ha avvisato la cittadinanza circa la situazione coronavirus in paese.

Tre persone sono risultate positive al test rapido per l’individuazione degli anticorpi anti coronavirus. Sono tutte persone che si sono sottoposte al test per necessità lavorativa in quanto a stretto contatto quotidiano con la popolazione.

Ecco la comunicazione:

“… in mattinata sono stati eseguiti dalla Asl di Caserta così come già preannunciato nel precedente avviso, test rapidi per l’individuazione degli anticopri igM e igG anti coronavirus a diversi cittadini che per necessità lavorative sono in contatto quotidiano con la popolazione. Comunica che sono risultati positivi al test 3 concittadini, i quali sono stati immediatamente sottoposti a tampone di contro verifica e per i quali sono state adottate tutte le misure previste dal protocollo in materia di contenimento del contagio. Al fine di evitare inutili e sterili allarmismi e soprattutto la diffusione di notizie false ed infondate prima dell’arrivo degli esiti dei tamponi effettuati invita i cittadini a prendere in considerazione soltanto ed esclusivamente le comunicazioni ufficiali”.

Si attendono i risultati dei tamponi dopo aver eseguito i test rapidi, per confermare o meno la presenza del Covid-19.