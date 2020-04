Ritirato il logo della Reggia di Caserta costato 37mila euro

Dopo le polemiche in rete il costo e la somiglianza con altri loghi è stato sospeso l'utilizzo

Caserta – È durato meno di una settimana il nuovo logo della Reggia di Caserta, presentato lo scorso 22 aprile dal direttore Tiziana Maffei e dall’amministratore delegato di Sigla Comunicazione, società che ha ideato il logo, Tiziano Prati.

Per il momento è stato sospeso l’utilizzo. La nuova veste grafica del Palazzo Reale vanvitelliano di Caserta, una R e una C bianche stilizzate su sfondo blu, sin dal momento della presentazione era stata oggetto di polemiche, soprattutto per la somiglianza ad altri marchi.

L’Ordine degli Architetti, ad esempio, aveva paragonato il logo della Reggia di Caserta a quello del tennista Roger Federer, una R e una F stilizzate, effettivamente molto somiglianti.

Le critiche erano arrivate anche per non aver coinvolto nella realizzazione della nuova veste grafica, costata 37 mila euro, aziende del territorio.

“L’attuale Direzione – ha scritto in una nota Tiziana Maffei, la direttrice della Reggia di Caserta succeduta a Mauro Felicori – insediatasi a luglio ad incarico già aggiudicato, ha deciso di procedere in un’ottica che consentisse di comunicare la Reggia di Caserta rispettando il sogno dei Borbone e il progetto di Luigi Vanvitelli, riconoscendo, inoltre, il legame con la città di Caserta. La Reggia di Caserta non è solo il Palazzo Reale, un contenitore di bellezza. È un Complesso che include il Parco Reale, il Giardino Inglese, il Bosco di San Silvestro e l’Acquedotto carolino. È un’istituzione al servizio della collettività, è un museo“.