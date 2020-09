Drammatica rissa ad Aversa: due giovani in gravissime condizioni

Uno è stato ricoverato in coma in ospedale, mentre l’altro ha riportato una ferita all’occhio e probabilmente dovrà essere operato

Aversa – Drammatica rissa, durante la notte appena trascorsa, all’esterno della stazione ferroviaria di Aversa.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’arma dei carabinieri e la polizia di Stato, oltre ai medici del 118.

Da una prima ricostruzione dei fatti due giovani nigeriani, di 24 e 28 anni, regolari sul territorio italiano hanno innescato una violenta lite, ed entrambi sono rimasti feriti in modo molto grave.

Uno è stato ricoverato in coma in ospedale, mentre l’altro ha riportato una ferita all’occhio e probabilmente dovrà essere operato. In corso tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica.