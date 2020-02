Ragazza investita dal treno. Dramma in stazione a Recale

Le sue condizioni sono giudicate gravi ma non è in pericolo di vita. Avrebbe riportato una ferita alla gamba

Recale – Ragazza investita dal treno al binario 1 della stazione di Recale. Lo fa sapere Ferrovie dello Stato che ha annunciato rallentamenti alla circolazione sulla linea Caserta-Aversa.

Da una prima ricostruzione dei fatti la 25enne originaria di Santa Maria Capua Vetere, stava attendendo il treno in prossimità della banchina, quando per cause in corso di accertamento è stata presa in pieno dal convoglio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria ed i medici del 118. E’ stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Caserta.

