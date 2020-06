Lascia il cane in auto sotto al sole per drogarsi e ubriacarsi, denunciata donna di Recale

Recale – Nell’ambito dell’attività di controllo dell’ordine e sicurezza pubblica, una pattuglia del Corpo di Polizia municipale di Benevento ha denunciato una donna di 42 anni, residente a Recale, per guida sotto l’influenza di alcool e in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

Alla donna è stata ritirata la patente di guida e le è stata sequestrata, ai fini della successiva confisca, l’autovettura che guidava, una Nissan Qashqai.

Ma il prezzo più alto di questa disavventura lo stava per vivere un cane di razza bulldog, il quale presente nella predetta autovettura, era in pericolo di vita per via della lunga esposizione al caldo dell’abitacolo.

Il cane è stato immediatamente affidato alle cure degli specialisti della Clinica Veterinaria Sannio, e fortunatamente i veterinari sono riusciti a salvargli la vita. Il fatto è successo nel centralissimo Corso Garibaldi all’altezza del Duomo.