Covid: 5 nuovi casi in città in poche ore, 9 i pazienti totali

Recale – Confermati 5 nuovi positivi al Coronavirus nel comune di Recale, come comunicato dal sindaco Porfidia.

Lo stesso dato era già emerso nella giornata di ieri tramite il bollettino dell’Asl di Caserta. Il totale dei pazienti affetti da covid in paese è 9. Ecco quanto comunicato poco fa:

“Il Sindaco di Recale informa che l’Asl di Caserta – Distretto di Marcianise ha comunicato che oltre i casi già comunicati precedentemente sono stati riscontrati cinque nuovi casi affetti da positività al virus Covid-19 a Recale. Attualmente il numero totale di positivi è pari a nove. Secondo quanto rappresentato dalla Competente Asl, tre dei nuovi casi di cui sopra risultano essere collegati ad un caso precedentemente positivo, mentre i restanti due sono assolutamente indipendenti dai casi riscontrati in precedenza.

Ciò premesso, si specifica altresì che la medesima ASL competente ha comunicato che i familiari e gli altri contatti stretti sono stati identificati, messi in isolamento ed altresì sottoposti a tutte le procedure all’uopo richieste dal protocollo medico. Alla luce di quanto sopra, si invita la Cittadinanza Tutta alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni già fornite a livello ufficiale dalle Istituzioni e ampiamente diffuse da questa Amministrazione, richiamando la Medesima al più rigoroso rispetto del senso civico. In particolare, si fa appello ai giovani, affinché facciano attenzione e non sottovalutino la portata attuale del virus, in quanto ciò determinerebbe il sorgere del rischio di mettere a repentaglio tutti noi, nonché gli affetti più cari e soprattutto di vanificare tutti gli sforzi fatti da questa Amministrazione Comunale e dai cittadini di Recale sul controllo dei contagi da COVID-19. Si confida nel buon senso di tutti, con l’auspicio che rimangano circoscritti i casi purtroppo già riscontrati”.