Coronavirus, 3 nuovi casi nel Casertano: paziente ricoverato in ospedale

Recale – Tre cittadini, nel comune di Recale, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus.

Lo ha annunciato poco fa il sindaco Raffaele Porfidia, il quale ha allertato la cittadinanza con la seguente comunicazione:

“Si tratta di un paziente ricoverato presso il Team Covid di Maddaloni ed altri due cittadini asintomatici già identificati, messi in isolamento e sottoposti a tutte le procedure richieste dal protocollo medico. Rispettate le prescrizioni in materia di distanziamento sociale ed in materia igienico-sanitaria, facendo attenzione a non sottovalutare la persistente virulenza del Covid, in quanto ciò metterebbe a repentaglio tutti noi, gli affetti più cari e vanificherebbe tutti gli sforzi fatti fino ad ora dall’amministrazione comunale“.

In base alla tabella dell’Asl di Caserta, pubblicata ieri, a Recale si registrano 4 contagi, ai quali vanno sommati gli ultimi 3.