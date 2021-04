Rapinano cellulare ad un passante: arrestato 25enne di Casaluce

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi a Napoli sono stati avvicinati da un giovane che ha indicato tre uomini i quali, poco prima, dopo averlo accerchiato gli avevano sottratto il cellulare.

I poliziotti si sono avvicinati ai tre che, alla loro vista, hanno tentato la fuga ma due di essi sono stati raggiunti e bloccati in corso Garibaldi mentre il terzo, dopo essersi disfatto di un cellulare, è stato fermato in via Pica.

E. C., 30enne napoletano, E. S., 30enne macedone irregolare sul territorio nazionale, e U. F., 25enne di Casaluce, tutti con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto con strappo; inoltre, il 30enne napoletano anche per evasione poiché sottoposto agli arresti domiciliari per rapina.

Infine, il cellulare è stato restituito alla vittima.