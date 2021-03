Rapina distributore armato di pistola: arrestato 22enne di San Marco Evangelista

Nella tarda serata di ieri, a Macerata Campania (ce), personale della locale Stazione, unitamente a personale della Questura di Caserta, ha proceduto all’arresto di P.V. 22 anni, di San Marco Evangelista.

Il 22enne, a seguito di serrate indagini condotte dalla citata stazione, è stato identificato quale autore di una rapina aggravata commessa in data 16 mar u.s. presso il distributore di carburante “gaffoil”, sito in Macerata Campania (ce), ove il predetto, armato di pistola, si era fatto consegnare da un dipendente del citato esercizio la somma in contanti di 335 euro per poi darsi alla fuga.

Nel pomeriggio del 17 mar 2021 personale della medesima Stazione è intervenuto presso il citato distributore di carburanti, ove poco prima il giovane si era nuovamente presentato presso quel distributore armato di pistola formulando, al dipendente del distributore, una richiesta estorsiva di una somma di denaro non meglio quantificata che sarebbe passato poi a prelevare in un secondo momento.

Il rapinatore, individuato e ricercato, è stato poi rintracciato e bloccato, dopo breve inseguimento, da personale della Polizia di Stato nel territorio del comune di San Marco Evangelista (Ce). L’arrestato è stato associato presso la locale casa circondariale.