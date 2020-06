Pulizia industriale: Faip presenta la nuova gamma di lavasciuga professionali

Il mercato delle lavasciuga professionali oggi offre delle soluzioni davvero eccellenti, in grado di garantire ai clienti una resa ottimale su ogni superficie. Questo è uno dei pregi offerti dai prodotti realizzati da Faip, leader e punto di riferimento nella messa a punto di lavasciuga professionali.

Uno dei tanti aspetti che hanno reso celebre questo gruppo è proprio la capacità di offrire una soluzione adeguata ad ogni necessità. Non esiste un ambiente che non possa essere pulito con una lavasciuga professionale Faip, è solo opportuno fare una giusta scelta in merito allo strumento da utilizzare. I modelli di lavasciuga professionali realizzati da Faip, sono infatti utilizzati all’interno di ogni possibile struttura, partendo dagli ambienti sanitari, passando per magazzini di stoccaggio, per poi finire in supermercati o, edifici industrialiin generale, in ogni spazio commerciale.

La pulizia industriale infatti non può più prescindere dall’utilizzo della lavasciuga. Questo strumento permette infatti di raggiungere facilmente gli standard previsti dalle normative vigenti, in materia di igiene. Ogni possibile campo di applicazione di una macchina lava pavimenti professionale, può essere valutato insieme al personale specializzato e qualificato di Faip. L’assistenza clienti è infatti molto importante, in quanto consente facilmente di individuare in modo rapido ed efficacie la lavasciuga migliore per l’ambiente in cui dovrà essere utilizzata.

I vantaggi offerti dalle lavasciuga per pavimenti

Le lavasciuga per pavimenti prodotte della Faip sono attrezzature di ultimissima generazione, realizzate con gli standard più elevati in materia di strumenti tecnologici. Grazie ad una progettazione curata in ogni minimo dettaglio, all’impiego di materiali molto pregiati e alla tecnologia sviluppata, queste macchine offrono prestazioni ineguagliabili. Oltre a questo presentano anche notevoli vantaggi:

Ampia durata nel tempo.

nel tempo. Massima resa su ogni superficie.

su ogni superficie. Facilità d’utilizzo.

d’utilizzo. Uso con la massima sicurezza.

Questo prodotto rigorosamente made in Italy è ideale per la pulizia di qualsiasi tipologia di ambiente, sia interno che esterno. Un aspetto molto importante relativo all’utilizzo della lavasciuga a produzione Faip, è quello legato alla sua grande duttilità. Questi strumenti possono infatti essere utilizzati con efficacia sia nella pulizia quotidiana a cui ogni ambiente deve essere sottoposto, sia nella pulizia approfondita operata in occasioni straordinarie. Quest’ultimi rappresentano degli interventi periodici molto importanti, al fine di mantenere uno stato di igiene permanente in modo più semplice e veloce. La flessibilità di una lavasciuga è quindi un aspetto importantissimo da non prendere mai per scontato, in quanto consente un notevole miglioramento negli standard di pulizia.

Una gamma molto completa

Le lavasciuga per pavimenti realizzate da Faip permettono inoltre di individuare facilmente il prodotto che meglio si adatta alle necessità del cliente, all’interno di una serie di prodotti molto vasta. Tutte le lavasciuga di questa gamma sono in grado di offrire una resa multifunzione che risulta particolarmente utile e apprezzata. Questo aspetto incide positivamente anche sulle tempistiche delle operazioni, rendendo possibile effettuare tutti i passaggi di pulizia, fino all’asciugatura, in un’unica applicazione.

Esistono due tipologie diverse di efficienti lavasciuga professionali: quelle che vengono mosse da un operatore addetto alla pulizia e quelle invece molto più grandi come stazza che prevedono la presenza di un membro del personale a bordo della macchina movimentata da un motore. Queste sono generalmente impiegate per pulire ampi spazi aperti o superfici stradali. Tutte le lavasciuga in questione sono comunque accomunate dalla capacità di lavorare in modo molto approfondito, su qualsiasi superficie, in modo silenzioso e con qualsiasi detergente professionale. In conclusione le lavasciuga professionali Faip sono prodotti senza eguali nel loro settore che possono venire incontro ad ogni esigenza diversa del cliente, in materia di pulizia e sanificazione.