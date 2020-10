Proteggere pelle e vestiti con i deodoranti antimacchia

Per sentirsi sempre avvolti da una sensazione di freschezza anche a fine giornata è importante usare un buon deodorante, in grado di proteggere a lungo, assicurando un odore gradevole della pelle, e di contrastare la sudorazione naturale del corpo.

In commercio si possono trovare tantissimi prodotti diversi, ad ogni modo sempre più persone cercano di evitare quelli che possono causare macchie e aloni sulla pelle e i vestiti.

Si tratta di un problema piuttosto comune, infatti non è raro ritrovarsi con abiti macchiati che richiedono un trattamento aggiuntivo oltre al classico lavaggio: una situazione spiacevole soprattutto quando si verifica con capi di valore o difficili da smacchiare.

La soluzione migliore consiste nell’acquistare un deodorante anti-macchia, un prodotto in grado di offrire un buon profumo senza provocare aloni bianchi.

I migliori deodoranti anti-macchia in commercio

La scelta del deodorante anti-macchia non è una decisione facile, tenendo conto che anche le preferenze personali possono cambiare nel corso del tempo, ad esempio perché si è adottato uno stile di vita diverso o in presenza di disturbi che possono alterare la sudorazione.

Ovviamente, è fondamentale comprare prodotti di qualità, possibilmente naturali e in grado di favorire la massima traspirazione. Tra le proposte più interessanti, ci sono per esempio i deodoranti anti-macchia della linea Invisible di Borotalco, in grado di garantire un’efficacia fino a 48 ore e ridurre di quasi la metà le macchie sui vestiti.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare la scheda del prodotto anche online, alla pagina https://www.borotalco.it/prodotti/deodoranti/invisible/ del sito ufficiale, per leggere le caratteristiche di ogni formato, al fine di scegliere quello più adatto alle proprie necessità.

Inoltre, l’effetto anti-alone può essere presente sia nei deodoranti classici sia in quelli specifici per pelli sensibili, perciò è indispensabile valutare con attenzione tutte le caratteristiche del prodotto prima di acquistarlo.

Ad ogni modo, è importante comprare sempre dei deodoranti dermatologicamente testati, con un potere assorbente elevato e senza alcol o altre sostanze dannose per la salute della pelle, per beneficiare di un odore piacevole durante la giornata senza irritare la cute.

Allo stesso tempo, il prodotto deve essere facile da applicare, rispettoso dell’ambiente e avere un buon rapporto qualità-prezzo, in quanto va utilizzato con frequenza e non deve costituire una soluzione eccessivamente costosa per l’igiene personale.

Tutti i vantaggi dei deodoranti anti-macchie

Utilizzare una soluzione anti-macchie, dunque, permette di eliminare l’increscioso problema degli aloni sugli indumenti, così come di non dover attendere alcuni minuti dopo l’applicazione del deodorante, per lasciare assorbire il prodotto dalla pelle e diminuire la possibilità che gli abiti possano macchiarsi.

Allo stesso tempo, impiegando questi prodotti non si rende più necessario nemmeno arrotolare le maniche della maglietta, della camicia o del vestito, lasciando traspirare le ascelle per qualche istante.

In ogni caso, in presenza di macchie preesistenti sui tessuti lasciate da deodoranti non anti-macchia, è necessario ricorrere a un lavaggio adeguato per promuovere rimuoverle in modo efficace e definitivo.

In questi casi, è possibile provare con dei prodotti appositi, ad esempio smacchiatori o detergenti specifici per eliminare le macchie dai tessuti, altrimenti esistono dei rimedi alternativi altrettanto utili se non di più.

Uno di questi è l’impiego di un composto naturale a base di limone e sale, usandolo per strofinare delicatamente l’alone prima di effettuare il lavaggio vero e proprio, sfruttando le proprietà acide di questa miscela per assorbire il residuo del deodorante.

Oppure si può tentare con l’aceto di vino bianco e il bicarbonato di sodio, ricordandosi in ogni caso di risciacquare con attenzione prima di lavare l’indumento, usando abbondante acqua per togliere ogni traccia del composto.