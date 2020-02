Processo Jambo. Svolta in Cassazione, annullate condanne

Trentola Ducenta – Svolta in Cassazione per il processo riguardante l’inchiesta sulle infiltrazioni della camorra al Jambo di Trentola Ducenta.

La Suprema Corte ha annullato gran parte delle 14 condanne della Corte Partenopea pronunciate nel settembre del 2018.

I giudici hanno annullato la condanna per l’imprenditore Gaetano Balivo (condannato in Appello a 14 anni). Annullamento anche per l’ex vigile urbano Nicola Picone (condannato a 9 anni in Appello) e per l’ex assessore, oggi collaboratore di giustizia, Luigi Cassandra (condannato in appello a 6 anni e mezzo).

Il colpo di spugna della Cassazione riguarda anche altre posizioni per le quali è stato disposto l’invio degli atti ad una nuova sezione della Corte d’Appello per un nuovo processo di secondo grado.

Nel settembre del 2018, nell’ambito dello stesso procedimento, venne condannato anche il boss Michele Zagaria a 20 anni.

Secondo l’accusa il centro commerciale era stato voluto dal boss con il sostegno di politici ed imprenditori.