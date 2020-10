Genitori fuori scuola senza mascherina: scattano le multe

Per tale motivo sono state elevate diverse sanzioni, come previsto dal decreto in vigore, per l'importo di Euro 400,00

Portico di Caserta – La Polizia Locale di Portico di Caserta ha effettuato un accurato servizio di controllo negli orari di ingresso e uscita dei bambini dalle scuole.

Questa attività non ha solo lo scopo di garantire la viabilità, ma anche per contrastare il fenomeno dello spaccio, del bullismo, all’abbandono scolastico, ed in alcuni casi anche dello stalking.

Il Comandante Colonnello Antonio Piricelli, stante la grave problematica del Covid-19 quasi tutti i giorni è presente al fianco del proprio personale all’esterno delle scuole, per garantire la tutela e la sicurezza dei bambini, dei loro genitori che li accompagnano e degli insegnanti, e costantemente invita tutti a stare distanziati ed ad indossare in modo corretto la mascherina.

Lo stesso Comandante, con il supporto dei suoi uomini, ha personalmente contestato ad alcuni genitori, durante l’accompagnamento ed il ritiro dei figli a scuola, il mancato rispetto del decreto che prevede l’obbligo di indossare la mascherina di protezione.

Per tale motivo sono state elevate diverse sanzioni, come previsto dal decreto in vigore, per l’importo di Euro 400,00. Tali controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.