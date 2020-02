Liquami nel canale. Sequestro nell’azienda bufalina

Pontelatone – I Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Formicola, allertati dalla Sala Operativa 112 della Compagnia Carabinieri di Capua, si sono portati, unitamente a personale tecnico dell’ARPAC – Dipartimento di Caserta, in comune di Pontelatone, alla Via Ponte Pellegrino, dove hanno constatato uno sversamento in atto di liquami di origine animale provenienti da un allevamento zootecnico.

In particolare l’accertamento ha evidenziato che i liquami tracimavano dalla vasca di stoccaggio (lagone/concimaia), in quanto era completamente piena, andandosi a riversare in un canale adiacente il plesso aziendale.

Per evitare l’aggravarsi dell’inquinamento in atto e per assicurare il benessere degli animali presenti in azienda, con il parere favorevole dei tecnici dell’ARPAC e dei medici veterinari dell’ASL intervenuti, sono stati adottati dei primi accorgimenti (messa in sicurezza di emergenza), facendo rimuovere parte dei liquami insistenti in azienda, trasferendoli in una vasca per lo stoccaggio ritenuta idonea di proprietà di un’azienda bufalina limitrofa.

I militari hanno quindi proceduto al sequestro probatorio, di un’area dell’estensione di circa 250 mq, ubicata nella parte antistante la vasca contenente i liquami, dalla quale, come sopra descritto, questi tracimavano nel canale adiacente al plesso aziendale.

Il sequestro è stato operato a carico del proprietario dell’azienda agricola che è stato denunciato in stato di libertà per la ipotesi colposa di inquinamento ambientale e per illecito smaltimento in acque superficiali di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da effluenti zootecnici.