Aversa – Il covid colpisce ancora le forze dell’ordine. E’ morto, dopo essere risultato positivo al Coronavirus, Vincenzo Spadarella, agente di 54 anni in servizio presso il commissariato di Aversa.

La notizia si è rapidamente diffusa, gettando nello sconforto parenti, amici e colleghi. L’agente di polizia è deceduto nella giornata di ieri in seguito a complicanze legate all’infezione da Covid-19.

“Oggi non ho perso un collega ma ho perso un fratello con il quale ho trascorso i momenti più belli della mia carriera. Era un compagno di pattuglia con il quale bastava solo uno sguardo per capirci a volo. Ci siamo divisi la vita insieme. Non riesco a trovare pace e parole”.

Queste le parole scritte da Salvatore, uno dei suoi ex colleghi. Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio pubblicati.