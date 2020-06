Pizzaiolo Casertano arrestato con oltre 4 kg di droga

Caserta – I carabinieri della stazione Roma Centocelle hanno arrestato un 26enne, pizzaiolo originario di Caserta ma domiciliato a Roma.

Il giovane è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Passando in via dei Glicini, i carabinieri hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto a bordo di un ciclomotore con un grosso borsone in spalla e lo hanno fermato per una verifica.

Nel borsone che aveva con sè, i carabinieri hanno trovato 4 buste termosaldate contenenti 4,3 kg di marijuana.

La successiva perquisizione nell’abitazione del 26enne, in via delle Cave, ha permesso di scoprire 1 grammo di cocaina, 1.295 euro in contanti, un bilancino digitale e materiale vario per il confezionamento.

Il ragazzo e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.