Caccia all’evaso: comune blindato dalle forze dell’ordine, LE FOTO

Pignataro Maggiore – Forse siamo alle battute finali della caccia al ricercato 31enne, T. I. di nazionalità rumena, evaso nel pomeriggio di lunedì da Caiazzo in cui era ristretto in regime di detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio.

Attualmente un intero quartiere del comune di Pignataro Maggiore è presidiato da decine di uomini, tra Carabinieri e Polizia di Stato.

Sul posto, come confermato dal noto giornalista Salvatore Minieri, sono presenti anche i Vigili del Fuoco per controllare i pozzi e tutti i possibili nascondigli. In volo anche un elicottero della Polizia di Stato per sorvegliare la zona.

L’uomo potrebbe essere armato e sono state adottate tutte le precauzioni del caso. Il fuggitivo rubò un’auto a Vitulazio prima di dirigersi verso Capua, per poi scomparire nel nulla. Seguiranno eventuali aggiornamenti.