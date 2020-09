Dipendente positivo al Covid-19, chiuso l’ufficio postale

Pignataro Maggiore – Nuovo contagio da Coronavirus nel comune di Pignataro Maggiore.

Si tratta di un dipendente del locale ufficio postale. Il sindaco Giorgio Magliocca ha disposto la chiusura:

”Ho emesso una ordinanza sindacale con la quale ho disposto la chiusura dell’ufficio postale di Pignataro per effettuare una nuova sanificazione dei locali a causa di una positività al COVID-19 riscontrata su un dipendente non residente nel nostro comune.

Con la stessa ordinanza è stata disposta la chiusura dei locali nel caso in cui le Poste non dovessero garantire la prosecuzione del servizio con personale diverso da quello finora utilizzato e che, infatti, domani effettuerà il tampone presso l’Asl ad Aversa in via Santa Lucia. Gli stessi sono stati posti in quarantena fino a comunicazione di risultato.”

Tamponi per tutti i dipendenti ed i contatti diretti avuti con la persona risultata contagiata dal covid.