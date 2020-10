Coronavirus: sindaco annuncia una vittima “siamo vicini alla famiglia”

Pignataro Maggiore – Purtroppo il coronavirus fa registrare un’altra vittima nella Provincia di Caserta, questa volta nel comune di Pignataro Maggiore.

E’ lo stesso sindaco, Giorgio Magliocca, ad annunciare la triste notizia alla popolazione, aggiornando anche i dati relativi all’emergenza covid in paese. Ecco quanto riportato dal Primo cittadino:

“Sono addolorato nel dovervi comunicare un secondo decesso nel nostro comune.

Riguarda una persona anziana che da qualche giorno era ricoverata presso l’ospedale di Maddaloni e dive era intubata per complicazioni da COVID-19.

Ho sentito la figlia. Ci uniamo al dolore di tutta la famiglia.

Registriamo oggi la guarigione di 4 nostri concittadini che vivono a Pignataro anche se non non sono residenti nel nostro comune e che non troverete nei report ufficiali dell’Asl.

La situazione attuale è, pertanto, questa:

⭕ 11 POSITIVI COMPLESSIVI DI PIGNATARO, DI CUI

✔ 7 POSITIVI RESIDENTI E CHE VIVONO A PIGNATARO (che chiaramente trovate nei report ufficiali dell’asl)

✔ 4 POSITIVI RESIDENTI CHE NON VIVONO A PIGNATARO (ma che trovate comunque nei reparti ufficiali dell’asl)

🔴 2 DECESSI

✔ 1 RESIDENTE DI PIGNATARO

✔ 1 PERSONA CHE VIVECA A PIGNATARO MA CHE NON ERA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE (che non trovate nei report ufficiali dell’asl)

🟢 20 GUARITI RESIDENTI (che trovate nei report ufficiali dell’asl)

🟢 5 GUARITI DOMICILIATI NON RESIDENTI (che non trovate nei report ufficiali dell’Asl)”.