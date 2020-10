Professore positivo al covid: 3 classi in quarantena nell’Alto Casertano

Pietramelara – Il sindaco di Pietramelara Pasquale Di Fruscio, ha ufficializzato un nuovo contagio da Coronavirus in paese.

Imposta la quarantena domiciliare per alcuni alunni della scuola media, come spiegato dal primo cittadino:

“Si tratta di una persona di sesso maschile adulta già sottoposta ad isolamento sanitario, nel rispetto del protocollo in vigore, con riserbo sulle generalità della persona, sono state attivate altresì le procedure di isolamento anche per i familiari. A seguito della sospensione delle attività didattiche come da ordinanza del sindaco e sentito il dirigente scolastico, viene disposta la quarantena per gli alunni delle seguenti classi della scuola media: 1A – 2A e 1C fino a tutto il giorno 13 ottobre (fanno eccezione gli alunni che erano assenti da scuola nelle giornate del 28 e 29 settembre), per la presenza della positività di un professore.

I casi registrati a Pietramelara non devono generare allarme ma devono indurre ad una maggiore attenzione; le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e i dati dal mondo segnano infatti un record dalla fine del lockdown. In Campania c’è stata una brusca impennata con 757 positivi. A Latina è scattato il mini lockdown per 14 giorni. Questi elementi indicano che occorre prestare massima attenzione per cercare di arginare il fenomeno all’interno della nostra Comunità“.