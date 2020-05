Scoppia incendio nell’Alto Casertano. Indagano i carabinieri

Piedimonte Matese – Questa mattina presto, intorno alle 8,00 circa, è scoppiato un incendio all’interno di una struttura abbandonata a Piedimonte Matese.

Si tratta di una vecchia struttura che ospitava cavalli in via Canneto, oramai completamente in disuso, ma che con il tempo si è trasformata in una sorta di discarica.

Un incendio dai contorni ancora poco chiari e dalle cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

Sul posto, oltre ai militari della locale stazione, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale di Piedimonte Matese. Dopo alcune ore di lavoro il rogo è stato domato e spento. In corso tutti gli accertamenti del caso.