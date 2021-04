Picchia il padre e minaccia la sorella. Arrestato 34enne a Baia Domizia

Nella serata di ieri, in località Baia Domizia (ce), i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per minaccia, lesioni e tentata estorsione un 34enne del posto.

I militari dell’Arma, intervenuti per una lite in famiglia, hanno bloccato l’uomo che, in evidente stato di agitazione ed armato di una spranga in metallo, aveva prima aggredito e malmenato il padre, provocandogli un trauma facciale e contusioni multiple per il corpo e poi minacciato la sorella.

Il tutto allo scopo di ottenere del denaro verosimilmente necessario all’acquisto di sostanze stupefacenti per uso personale.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria C.V.