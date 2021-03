Pensionato ucciso a pugni a Gaeta: arrestato 48enne Casertano

Tratto in arresto per omicidio preterintenzionale Benedetto Montaquila, 48 anni originario di Teano.

Secondo le indagini l’uomo, nella giornata di domenica, ha massacrato di botte un pensionato a Gaeta, morto nelle scorse ore per le percosse subite.

Il 48enne, come riportato da Caserta News, mentre stava passeggiando per le strade della cittadina del basso Lazio ha preso a pugni Alessandro Gallinaro, 77 anni di Gaeta. Il pensionato era seduto su una panchina in attesa della moglie che era in chiesa. Dopo l’aggressione è stato lo stesso Montaquila a chiamare la polizia. La segnalazione, però, riguardava un uomo che si stava denudando in strada davanti a dei bambini.

Gli agenti, invece, hanno rinvenuto l’uomo aggredito con il volto tumefatto e privo di sensi. Trasportato in ospedale, è deceduto 2 giorni dopo.

Le indagini, coordinate dal pm Emanuele De Franco della Procura di Cassino, hanno permesso di ricostruire l’accaduto e rintracciare il presunto autore dell’aggressione. Il 48enne, già con precedenti penali ed affetto da disturbi psichici, è stato trasferito nel carcere di Frosinone.