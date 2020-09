“Patenti facili” per i figli dei boss Sandokan e Cicciariello, le dichiarazioni del pentito

Casal di Principe – Nell’inchiesta dell’arma dei Carabinieri di Caserta riguardante le “patenti facili“, spuntano anche i nomi dei figli dei boss dei Casalesi.

Infatti tra i beneficiari dell’agenzia che rilasciava le patenti, come confermato da “Il Mattino”, ci sarebbero anche gli eredi di Francesco Schiavone “Sandokan” e del cugino “Cicciariello”. Nessuno di loro risulta al momento indagato.

Il pentito Salvatore Ianuario ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda, ricostruendo, così, il modus operandi per ottenere la patente di guida:

“Gli stessi figli di Sandokan hanno conseguito la patente in questo modo, in modo fraudolento (venendo aiutati a sostenere gli esami, ndr). Tanto che mi hanno spiegato che quando si trattava di persone dirette dei clan, gli ingegneri rinunciavano anche ad un compenso corruttivo, perché venivano presentati come amici di Casale, appartenenti alla stessa famiglia. Io mi sono occupato del rilancio delle patenti per alcuni parenti di Sandokan e per i figli di Francesco Schiavone detto Cicciariello, che hanno conseguito la patente con le stesse modalità”.