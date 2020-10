Agro Aversano, sindaco lancia l’allarme: “Non tutti potranno essere curati”

Parete – Gino Pellegrino, sindaco del comune di Parete nell’Agro Aversano, ha reso nota, attraverso il proprio profilo Facebook, una vicenda riguardante un suo concittadino.

La persona, affetta da covid, ha dovuto attendere l’intera giornata affinché un’ambulanza del 118 lo trasportasse in ospedale per poi essere sottoposta ad una dialisi d’urgenza. Ecco il post integrale pubblicato:

“Cari concittadini,

Penso sia doveroso rappresentarvi la drammatica situazione in cui ci troviamo. In realtà il sistema sanitario regionale già è in crisi da qualche giorno. Al di là dei dati che ci vengono mostrati, per i casi più gravi non tutti potranno avere le cure necessarie. Ne abbiamo avuto la prova ieri. Un nostro concittadino positivo al covid-19 con difficoltà respiratoria e con necessità di fare dialisi in mattinata purtroppo non ha potuto avere le cure che meritava. I familiari hanno passato tutta la giornata a chiamare il 118 ma a causa della mancanza di ambulanze e di posti disponibili si è riusciti solo in tarda serata a far trasportare il paziente in ospedale. In serata mi sono interessato personalmente del caso e questa volta per fortuna in extremis si è riusciti a mettere una toppa. Gli hanno fatto 3 ore di dialisi invece di 4 ed è stato riaccompagnato a casa stremato e febbricitante nel cuore della notte. Già siamo preoccupati per il prossimo ciclo. Penso sia giusto rappresentarvi la situazione perché da questa tragedia ne possiamo uscire solo con l’impegno di ognuno. Non tutti potranno essere curati. Indossate la mascherina, mantenete le distanze, lavatevi spesso le mani ed evitate il più possibile uscite non necessarie”.

Il post si conclude con l’invito a rispettare tutte le norme anti covid, come indossare la mascherina, mantenere il distanziamento ed evitare le uscite non necessarie.