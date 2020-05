Parete ed il “mistero” della diffida dei Nas al sindaco

Parete – Nella giornata di ieri è stata pubblicata da alcuni siti la notizia della diffida da parte dei Carabinieri dei Nas di Caserta nei confronti di due sindaci Campani.

L’oggetto di questa diffida riguardava la violazione delle disposizioni dell’unità di crisi regionale per l’avvio di un programma di test sierologici per l’individuazione degli anticorpi del Coronavirus.

La notizia è vera e pubblicata sul sito ufficiale del Ministero della Salute, raggiungibile da questo link.

Ma è importante precisare che nel comunicato stampa non vengono riportati i comuni della Campania diffidati dai Nas. Molti siti quindi hanno fatto il classico “2+2”, indicando quelli di Parete e Calvi Risorta, gli unici due comuni nel Casertano che hanno avviato questo tipo di test ad una parte della popolazione.

Nelle scorse settimane era già scoppiata una polemica tra il sindaco Gino Pellegrino ed il direttore generale dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo proprio per la gestione dei test veloci.

Il primo cittadino di Parete è intervenuto sulla vicenda dichiarando:

Volevo smentire l’ennesima falsa notizia.

In riferimento ai test rapidi non abbiamo avuto alcuna diffida dei NAS. Come avete potuto vedere in queste settimane hanno cercato di ostacolarci in ogni modo. Il 27 aprile c’è stata anche un’ispezione dei NAS e dopo un controllo approfondito non c’è stata alcuna irregolarità rilevata. Nel verbale dei NAS tra le tante cose è stata riportata in virgolettato anche la diffida dell’unità di crisi regionale.

A questo punto è lecito chiedersi chi è stato diffidato dai Nas di Caserta se il sindaco di Parete ha smentito categoricamente la notizia? Dal sindaco di Calvi Risorta, Giovanni Lombardi, al momento, nessuna dichiarazione.