Parete – Cinque vigili urbani positivi al coronavirus nel comune di Parete nell’Agro Aversano. In isolamento anche il sindaco Gino Pellegrino fino all’esito del tampone al quale si è sottoposto.

Duramente colpito, quindi il comando della polizia municipale del paese, come ha reso noto lo stesso primo cittadino il quale comunica la notizia alla popolazione con il seguente messaggio:

“Cari concittadini, Purtroppo il covid-19 ha colpito anche la nostra polizia municipale. Molti vigili urbani sono risultati positivi al coronavirus e sono stati messi in isolamento domiciliare. Al momento sono tutti in buone condizioni di salute. A loro faccio un augurio di pronta guarigione. Intanto ho chiuso il Comune e il Comando della Polizia municipale fino a venerdì per sanificazione. Domani farò anche io il tampone e starò in autoisolamento fino all’esito. Mi scuso per i disservizi ma la salute viene prima di tutto.”

Due giorni di chiusura sia per la casa comunale che per il comando dei vigili urbani per consentire le operazioni di sanificazione.