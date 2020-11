Parete – Ancora un decesso legato al Coronavirus nella zona dell’Agro Aversano. Questa volta è stato colpito il comune di Parete, dove una donna, purtroppo, ha perso la sua battaglia.

A rendere nota la vicenda è il primo cittadino Gino Pellegrino, il quale sottolinea le criticità dei soccorsi, affermando che la donna sarebbe stata ricoverata “troppo tardi“. Ecco di seguito la comunicazione del sindaco:

“Ho appena saputo del decesso di una nostra concittadina di 62 anni a causa del covid-19.

In questi giorni ho condiviso con i familiari le tante preoccupazioni, le chiamate al 118 (dove non rispondevano mai), al team covid dell’Asl (che rispondevano una volta su dieci), l’impegno a trovare bombole di ossigeno. È stata ricoverata solo alcuni giorni fa, quando ormai era troppo tardi. Purtroppo sì lasciano le persone consumare a casa e poi le si ricovera. Quando c’è poco da fare.”

Continua il sindaco – “Eppure si era capito che è fondamentale il fattore tempo. Leggevamo nei post giornalieri del Presidente della Regione le tante disponibilità di posti letto, ma stranamente all’arrivo dell’ambulanza del 118 (sempre in ritardo) questi posti letto non erano mai disponibili. Speriamo si faccia qualcosa di concreto per migliorare l’assistenza sanitaria e la cura ospedaliera dei tanti ammalati perché non si può andare avanti così. Mi stringo al dolore dei familiari“.