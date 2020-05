Parete. Chiude lo storico Bar di Ziofrankie

Parete – Chiude definitivamente lo storico Bar di Ziofrankie a Parete, forse uno dei locali più noti e frequentati dell’Agro Aversano.

L’annuncio è stato fatto, a malincuore, attraverso la pagina Facebook del locale, con il seguente post:

“Abbiamo aspettato un po’ di tempo prima di pubblicare questo post. Ci avete scritto in tanti chiedendoci quando avremmo riaperto, se avremmo riaperto.

La risposta è no: Zio Frank non riaprirà più.

Dopo più di venti anni di attività abbiamo deciso di abbassare le saracinesche e prenderci il dovuto e meritato riposo.

Non dimenticheremo le persone che abbiamo “cresciuto” in tutto questo tempo.

Non smettete di crederci, perché qualcosa potrebbe ancora succedere ;).

Grazie per tutto quello che avete fatto per noi,

sono stati anni fantastici

vi abbraccio forte

Franco”