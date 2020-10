Studente positivo al covid nell’Agro Aversano: intera classe in quarantena

In quarantena l'intera classe ed i docenti che hanno tenuto la lezione in aula

Parete – Nuovo caso positivo al Coronavirus in una scuola del Casertano, questa volta nel comune di Parete.

Un alunno della scuola media di via Cedrale, è risultato positivo al tampone per il covid 19, come confermato dal sindaco Gino Pellegrino.

Disposta la chiusura del plesso scolastico e la quarantena per l’intera classe, oltre che per gli insegnanti che hanno tenuto lezione in aula. Ecco la comunicazione del primo cittadino:

“Purtroppo abbiamo un caso positivo di un ragazzo che frequenta la scuola media di via Cedrale. Per questo motivo vi anticipo che farò un’ordinanza di chiusura del plesso per domani 2 ottobre che dovrà essere sanificato. Dopodiché la classe del ragazzo con gli insegnanti staranno in quarantena e bisognerà organizzare per loro la didattica a distanza“.