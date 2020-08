Morto in Africa noto medico Casertano: probabile caso covid

Rocca d’Evandro – Ucciso dal Covid-19, secondo quanto riportato dalle agenzia di stampa, in Africa, Paolo Marandola, 82 anni.

Originario di Rocca d’Evandro laureato in Medicina a Pavia nel 1963 e medico dell’ospedale San Matteo.

Il medico, che era stato anche co-fondatore di una onlus per la lotta all’Aids attiva in in Zambia e Uganda, non ha superato l’ultima crisi respiratoria ed e’ morto a Lusaka, dov’era portato d’urgenza per una polmonite fulminante all’ospedale americano Medland.

I figli stanno attendendo di riportare le spoglie in Italia. “Faremo una funzione nello Zambia, lo vogliono il ministro degli Interni e delle Finanze“, ha riferito Ivan Marandola.

“I funerali li terremo, invece, in Italia, nella frazione Cocuruzzo di Rocca d’Evandro, in Campania, di cui era originario“.

Marandola era divenuto famoso per aver inventato la pillola che stimolava il piacere femminile.