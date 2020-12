Padre e figlio accoltellati durante una rapina nel Casertano

Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere

Portico di Caserta – In fase di ricostruzione la violenta rapina subita da padre e figlio ieri sera a Portico di Caserta.

I due sono stati accoltellati. Il dramma è avvenuto intorno a mezzanotte in via Roma. Le vittime sono F. B., di 47 anni, e l figlio A. B. di 14 anni.

Sono stati condotto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano con ferite di arma da taglio all’addome e ad un braccio.

Secondo una prima ricostruzione sarebbero rimasti vittime di una rapina da parte di un uomo che avrebbe chiesto denaro e al loro rifiuto li avrebbe accoltellati.

Le condizioni del padre, ricoverato in codice rosso, sono da subito apparse gravi. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere per rintracciare l’aggressore.