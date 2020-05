Bimbo morto in piscina. Padre gravemente ferito in un incidente stradale

Varcaturo – Il padre del piccolo Anthony, il bimbo di 4 anni, morto annegato ieri nella piscina di casa in località Varcaturo a Giugliano, è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sulla Variante Anas della statale Domitiana.

L’uomo, come riportato dall’Ansa, era a bordo di una Volskwagen Golf mentre si stava recando con un altro figlio in ospedale.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale la vettura, all’altezza dello svincolo per Quarto, in direzione Napoli, e’ rimasta coinvolta in un tamponamento con altre due vetture finendo per capovolgersi.

L’uomo e’ stato soccorso e portato nel Pronto Soccorso dell’ospedale civile di Pozzuoli in gravi condizioni. Il figlio che lo accompagnava non ha riportato ferite gravi ma e’ in stato di shock.

Sull’annegamento del piccolo indagano i carabinieri della stazione di Varcaturo e quelli della compagnia di Giugliano.