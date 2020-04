Uomo trovato morto in casa nell’Agro Aversano. Accertamenti in corso

Orta di Atella – Un uomo di circa 60 anni residente nel comune di Orta di Atella è stato trovato morto nella mattinata di ieri.

Il ritrovamento è stato fatto in zona via Atellana, in circostanze e dinamiche in fase di chiarimento.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso. Sarebbe stato richiesto anche il tampone, anche se non sono stati rilevati sintomi da coronavirus.