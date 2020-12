Scuola devastata dai vandali nel Casertano: portato via materiale scolastico

Orta di Atella – Una banda di ignoti si è introdotta, durante la notte, all’interno dell’istituto Don Milani ad Orta di Atella. Distrutti diversi locali e portati via materiali scolastici e supporti informatici.

Sull’episodio hanno espresso la loro solidarietà i parlamentari 5 Stelle Fabio Di Micco (Senato) e Giovanni Russo (Camera), che scrivono:

“Ci ha appena raggiunti in Parlamento la notizia che la scorsa notte alcuni cretini, degli imbecilli senza scrupoli, degli snaturati incivili decerebrati, si sono introdotti nel plesso “Don Milani” del Circolo Didattico di Orta di Atella, che ospita bambini dai 3 ai 6 anni, mettendo a soqquadro diverse classi, lasciando uno strascico di danni vandalici e portando via materiali per le pulizie e la disinfezione dei locali e alcuni strumenti elettronici di recente acquisto, di ausilio ai progetti didattici della scuola.

La spirale di degrado che investe Orta di Atella, oramai da troppi anni, sembra non avere mai fine. Io e l’onorevole Giovanni Russo abbiamo ascoltato lo sconforto, la delusione e la rabbia della dirigente scolastica, prof.ssa Maria De Marco. Sono sentimenti che condividiamo pienamente.

In un periodo di difficoltà generale che richiede a tutti noi sacrifici pesanti e impone ai nostri bambini restrizioni insopportabili, per quanto necessarie, un atto del genere non è solo ingiusto e riprovevole ma degno di bestie immonde perché colpisce la fascia più indifesa della nostra società, quei bambini che meritano di poter tornare quanto prima ad una vita normale nell’ambiente più consono allo sviluppo della loro cultura, della loro formazione civica, della socialità cui sono naturalmente portati: la SCUOLA.

E’ in questa ottica che ci rendiamo fin da subito disponibili a riacquistare e consegnare alla scuola gli strumenti didattici che sono stati sottratti questa notte.

E’ un gesto che offriamo in rappresentanza della vicinanza di tutta la cittadinanza ortese alla scuola comune che da mesi, con tutte le criticità che possiamo immaginare, è impegnata in uno sforzo immane per garantire la continuità della didattica in piena sicurezza per tutti i nostri bambini.

Questa spiacevole occasione ci offre la possibilità di ringraziare pubblicamente tutte le persone che quotidianamente operano per offrire le migliori soluzioni didattiche e per garantire BENESSERE ai nostri piccoli scolari: dai collaboratori scolastici, al personale amministrativo, al corpo insegnante, ai dirigenti, ai genitori eletti nei consigli di istituto.

Ben-essere. Un termine complesso che investe diversi aspetti del nostro essere donne e uomini. L’inizio della pandemia, pur nella tragedia, aveva offerto la speranza che l’umanità potesse evolvere verso sentimenti di amore universale dopo essere stati costretti ad unirci per affrontare insieme una tragedia mondiale.

Per molti, questo è accaduto. Per altri, come le bestie che hanno perpetrato lo sfregio di stanotte a danno di bambini dai 3 ai 6 anni, la vita resta un dono, se non immeritato, certamente sprecato.”