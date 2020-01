Orta. “Volevano rapire mio figlio”. Si teme nuova psicosi collettiva

Orta di Atella – Da ieri sera circola in rete il racconto di una mamma la quale, secondo il suo parere, descrive un tentativo di rapimento da parte di un uomo.

La vicenda sarebbe avvenuta in via Lucio Battisti nel comune di Orta di Atella, dove il presunto rapitore a bordo di una bmw avrebbe accostato la sua auto chiedendo alla donna di porter abbracciare uno dei due figli.

Presa dal panico la giovane mamma ha cominciato ad urlare e l’uomo si sarebbe dato alla fuga. Notizie come queste sono state già pubblicate in passato attraverso facebook, dove la gente, presa da una psicosi collettiva, descriveva un furgone bianco in cerca di bambini da rapire. Fortunatamente queste storie si sono sempre rivelate false.

In questo caso, però, la donna avrebbe sporto anche denuncia presso il comando dei carabinieri di Orta di Atella, i quali, contattati telefonicamente, non hanno nè confermato, nè smentito la notizia.

Ecco il racconto pubblicato nella serata di ieri:

Salve amici di Facebook quello che sto per dirvi è un fatto alquanto grave e che dovrete far girare il più possibile.

Oggi insieme a mia figlia di 4 anni ed altre amiche con i corrispettivi figli abbiamo trascorso una serata insieme ,verso le ore 22.15 ci siamo salutate ed in gruppo abbiamo accompagnato un’amica con i 2 figli a casa,giunti a destinazione,precisamente Orta di Atella via Lucio Battisti ,lei scende e siq incammina verso il cancello tenendo i suoi bimbi per mano,quando ad un certo punto un BMW x1 bianco si accosta alla nostra macchina il conducente scende lasciando lo sportello dell’auto aperta e si dirige verso la nostra amica chiedendole di voler abbracciare uno dei suoi figli al chè lei rifiutandosi ha pianto ed io sono scesa dall’auto per capire cosa stesse accadendo ….Cmq per non dilungarmi ulteriormente questi volevano rapire il bambino fortunatamente sono riuscita a metterli in salvo e scappare in macchina perché avevano insistentemente l’intenzione di rapire uno dei bambini(non siamo riuscite a capire precisamente di che nazionalità fossero).

Concludo e vi consiglio di stare attenti ,mi scuso per la grammatica ma sono molto provata