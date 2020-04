Ricercato arrestato dai Carabinieri nell’Agro Aversano

Orta di Atella – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, in Orta di Atella, hanno proceduto all’arresto, in flagranza del reato di possesso di documenti di identificazione falsi, di S. C. 34 anni, domiciliato a Orta di Atella.

I militari dell’Arma, nel corso della perquisizione personale e domiciliare hanno rinvenuto, nella disponibilità dell’uomo, una carta d’identità contraffatta riportante le generalità di altra persona, ma con apposta la foto dell’arrestato.

Nel corso degli immediati accertamenti, inoltre, è emerso che lo stesso è gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Napoli – ufficio esecuzioni penali, dovendo espiare la pena residua di anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione per i reati di rapina, lesioni, evasione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Napoli tra il 2016 e il 2018.

S.C. è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.