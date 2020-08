Tenta di investire la compagna ed il figlio, ferisce un poliziotto: arrestato 35enne

Ultimati gli atti di rito, l’uomo veniva arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza e lesioni a P.U. per poi essere condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere

Orta di Atella – Nella serata di ieri, personale del Commissariato di Aversa, diretto dal Primo Dirigente Dott. Vincenzo GALLOZZI, ha arrestato T.A., 35 anni, per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza e lesioni a P.U.

In particolare i Poliziotti delle Volanti del locale Commissariato si portavano ad Orta di Atella ove era stata segnalata una lite tra un uomo ed una donna e che lui aveva tentato di investire lei e il loro figlio.

Immediatamente giunti sul posto, gli Operatori di Polizia riscontravano la veridicità della nota prestando i primi soccorsi e ascoltando quanto accaduto.

Poco dopo giungeva il T.A., che, nonostante la presenza degli uomini in divisa, cercava di raggiungere la donna investendo anche un Poliziotto poi ricorso alle cure mediche per le lievi escoriazioni subite.

L’uomo tuttavia veniva prontamente bloccato e messo in sicurezza e successivamente condotto in Commissariato per gli adempimenti di rito.

Ascoltata la donna, si veniva a conoscenza di una situazione familiare problematica e che, anche a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche, l’uomo era diventato violento minacciando e picchiando i propri familiari già da diverso tempo, tanto che la moglie aveva deciso di denunciarlo nel mese di Gennaio.

Il pronto intervento della Volante impediva, di fatto, che la situazione potesse degenerare ulteriormente con gravi conseguenze per la donna e per il loro figlio.

Ultimati gli atti di rito, l’uomo veniva arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza e lesioni a P.U. per poi essere condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’A.G. procedente.