Orta di Atella: arrestato ricercato 43enne straniero

La Squadra Investigativa del Commissariato P.S. Aversa, nel pomeriggio di lunedì u.s. ha rintracciato, presso il suo luogo di lavoro nel Comune di Orta di Atella, a seguito di attività info-investigativa, un cittadino marocchino E.R. di anni 43.

L’uomo era ricercato per reati in materia di stupefacenti dal 2008 ed aveva a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P di Ferrara.

Era stato condannato ad una pena complessiva di 2 anni e 8 mesi di reclusione e 6.300,00 Euro di multa.

Espletati gli adempimenti di rito, il cittadino extracomunitario è stato associato presso la Casa Circondariale di S. Maria C.V. a disposizione dell’A.G.