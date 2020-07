Operaio muore schiacciato da un macchinario. Tragedia nell’Agro Aversano

Carinaro – Dramma nella zona industriale di Carinaro dove un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario pesante.

La vittima sarebbe un uomo di circa 50 anni, la quale, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, mentre stava lavorando, è stata travolta dal macchinario.

La tragedia è accaduta questa mattina presto. I primi a prestare i soccorsi sono stati i colleghi di lavoro, i quali hanno immediatamente allertato il 118.

Quando i medici sono giunti sul posto, purtroppo, non c’era già più nulla da fare. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri e gli ispettori del lavoro.

La salma è stata posta sotto sequestro per il successivo esame autoptico per accertare le cause del decesso. Sull’incidente è stata aperta un’indagine.