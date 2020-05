Operaio investito in autostrada. Caccia al pirata della strada

Sono in corso le indagini da parte della polizia stradale di Sala Consilina per cercare di rintracciare il responsabile

Grazzanise – Un operaio di 49 anni residente a Grazzanise è stato investito mentre stava lavorando lungo l’A2 del Mediterraneo.

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri mentre il 49enne era impegnato lungo la carreggiata.

Improvvisamente una vettura in transito lo ha travolto in pieno ed il conducente non si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha portato l’operaio nell’ospedale Curto di Polla.

Le sue condizioni, fortunatamente non sono gravi, ha riportato delle ferite ad un braccio e alla testa. Sono in corso le indagini da parte della polizia stradale di Sala Consilina per cercare di rintracciare il responsabile.