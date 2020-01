Operaio Casertano rapina banca durante pausa pranzo. Arrestato

Caserta / Bologna – Operaio Casertano di 25 anni, M. S., arrestato dalla polizia per rapina in banca all’agenzia Unicredit di via Rizzoli a Bologna, avvenuta il 12 gennaio.

A pubblicare la notizia è la testata la Repubblica. Era in pausa-pranzo dal lavoro, in un cantiere edile nel centro di Bologna, quando insieme ad un complice, hanno assaltato armati di coltello l’istituto bancario.

Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno bloccato in via degli Orefici e portato in Questura per gli accertamenti del caso.

Il complice che era con lui è attualmente ricercato dagli investigatori della squadra Mobile. Il bottino di circa 500 euro non è stato ancora recuperato.