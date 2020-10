Operaio precipita dal ponteggio e muore: tragedia nell’Agro Aversano

Casaluce – Una tragedia sul lavoro colpisce la comunità di Casaluce, nell’Agro Aversano.

A San Carlo, frazione del comune di Sant’Agostino, in provincia di Ferrara, è morto Pietro Cavagnuolo, operaio di 58 anni originario di Casaluce.

L’uomo, in base ad una prima ricostruzione dei fatti stava lavorando alla ristrutturazione di un fienile, quando improvvisamente, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, è precipitato dall’impalcatura.

Sarebbe morto sul colpo. A chiamare i soccorsi è stato il figlio, anche lui operaio, il quale stava lavorando nello stesso cantiere.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, gli uomini dell’arma dei carabinieri ed i vigili del fuoco. Accertamenti in corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.