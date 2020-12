Natale e Santo Stefano con gelo e neve: ondata di freddo dal Polo

Caserta – Gli esperti meteo confermano la prima ondata di gelo direttamente dal Polo Nord, su gran parte dell’Italia, Campania compresa.

Infatti a partire da Natale, venerdì 25 dicembre, il centro sud verrà raggiunto da un vortice di aria polare, il quale porterà maltempo ed un calo drastico delle temperature anche di 12 gradi.

Le minine si assesteranno intorno ai 4 gradi e non sono escluse nevicate anche a bassa quota.

Stesso discorso anche per la giornata di Santo Stefano, sabato 26 dicembre. In pianiura sono previste possibili piogge ed anche nevicate a quote collinari.

A partire da lunedì 28 dicembre, invece, il tempo sarà caratterizzato da piogge sparse e temperature intorno ai 12 gradi di massima.