San Felice a Cancello / Maddaloni – Arrestato Michele. M., 34enne di San Felice a Cancello, dai carabinieri di Maddaloni con l’accusa di omicidio. Questa mattina avrebbe sparato diversi colpi di pistola contro la moglie.

La vittima, Maria T., 30enne di Maddaloni, è stata uccisa in via Castello nella frazione di Cancello Scalo, proprio dal marito al culmine di una violenta lite.

L’uomo è stato rintracciato e bloccato dai militari, mentre per la vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei soccorsi era già deceduta. La salma, come da prassi, è stata posta sotto sequestro e trasportato al reparto di medicina legale dell’ospedale di Caserta.

Trovata anche l’arma utilizzata per compiere l’omicidio. Sono in corso tutti i rilievi e gli accertamenti da parte degli investigatori per ricostruire con precisione la dinamica del delitto.